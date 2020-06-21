السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الأسترالية تعيد تشديد قيود كورونا بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات



كانبيرا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان عن إعادة تشديد قيود فيروس

وأوضح رئيس حكومة الولاية دانيال اندروز في مؤتمر صحفي أن أكثر من نصف حالات العدوى الجديدة في الولاية حدثت بين أفراد الأسرة الواحدة، معبرا عن خيبة أمله لعدم التزام البعض بشروط التباعد والعزل والصحة العامة.

وعلى الصعيد الوطني الأسترالي فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى يوم السبت إلى 7436 إصابة تعافى منها 6888 شخصا ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في ال 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات مستقرا عند 102 حالة وفاة.

// انتهى //

03:36ت م

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كانبيرا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان عن إعادة تشديد قيود فيروس كورونا بعد تسجيل ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات في الأيام الماضية حيث سجلت الولاية أمس 25 إصابة جديدة.وأوضح رئيس حكومة الولاية دانيال اندروز في مؤتمر صحفي أن أكثر من نصف حالات العدوى الجديدة في الولاية حدثت بين أفراد الأسرة الواحدة، معبرا عن خيبة أمله لعدم التزام البعض بشروط التباعد والعزل والصحة العامة.وعلى الصعيد الوطني الأسترالي فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى يوم السبت إلى 7436 إصابة تعافى منها 6888 شخصا ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في ال 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات مستقرا عند 102 حالة وفاة.// انتهى //03:36ت م0183

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