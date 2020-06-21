اقتصادي / تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي في رواندا بالربع الأول من العام الحالي



كيغالي 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجل نمو الناتج الإجمالي المحلي في روندا تراجعا بنسبة 3.6 ٪ خلال الربع الأول للعام الحالي بسبب انتشار

وأوضحت بيانات إحصائية للمعهد الوطني للإحصائيات في رواندا أن نسبة نمو الناتج المحلي في البلاد خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 9.4 ٪ .

// انتهى //

03:12ت م

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كيغالي 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجل نمو الناتج الإجمالي المحلي في روندا تراجعا بنسبة 3.6 ٪ خلال الربع الأول للعام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت بيانات إحصائية للمعهد الوطني للإحصائيات في رواندا أن نسبة نمو الناتج المحلي في البلاد خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 9.4 ٪ .// انتهى //03:12ت م0181

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