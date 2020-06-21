السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية



الباحة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار سموه إلى أن هذه الموافقة الكريمة أتت من حرص واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء و ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من انتشار

وسأل سمو أمير منطقة الباحة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود لتوفير سبل الراحة والرفاهية لشعب المملكة الوفي وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وأن ينصر جنودنا على الثغور أنه ولي ذلك والقادر عليه.

// انتهى //

02:24ت م

0179



الباحة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.وأشار سموه إلى أن هذه الموافقة الكريمة أتت من حرص واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء و ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد 19-COVID، مبينا سموه أن ماقامت به الدولة من خطط أسهمت ولله الحمد في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس وهنا يأتي الدور الكبير من المواطنين والمقيمين في التعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال زيادة الوعي والمسؤولية باتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وذلك بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والمداومة على التعقيم والبعد عن التجمعات والإبلاغ عند ظهور حالات الإصابة بهذا الوباء.وسأل سمو أمير منطقة الباحة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود لتوفير سبل الراحة والرفاهية لشعب المملكة الوفي وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وأن ينصر جنودنا على الثغور أنه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //02:24ت م0179

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.