السعودية اليوم / "واس" ترصد جهود الجهات الأمنية بمحافظة أملج في آخر ليلة لتطبيق منع التجول



أملج 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية التي قامت بها مساء اليوم جهود الجهات الأمنية بمحافظة أملج في آخر ليلة لتطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي ينتهي عند الساعة السادسة من صباح الغد .

ووثقت "واس" الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس

المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة , الذي يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطن والمقيم لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول الجزئي .

// انتهى //

00:18ت م

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أملج 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسرصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية التي قامت بها مساء اليوم جهود الجهات الأمنية بمحافظة أملج في آخر ليلة لتطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي ينتهي عند الساعة السادسة من صباح الغد .ووثقت "واس" الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على صحة المواطن والمقيم ، حيث ظهرت أحياء وشوارع وميادينالمحافظة خالية من حركة السيارات والمارة , الذي يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطن والمقيم لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول الجزئي .// انتهى //00:18ت م0163

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