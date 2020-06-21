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الفرق الرقابية بجدة تنتشر على نطاق 19 بلدية لهذا السبب

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 02:17 صباحاً - ‏4 ساعات مضت أخبار 77 زيارة

كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم (السبت)، عن تجنيد فرقها الرقابية الميدانية على نطاق 19 بلدية فرعية للوقوف على تطبيق المنشآت الغذائية الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي .

وشملت الجولات التي تم تنفيذها المحال التجارية للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتدابير اللازمة، وصيانة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وإعادة تأهيلها.

كما كثفت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة جدة جهودها في معالجة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال النظافة العامة بالشوارع الرئيسة وداخل الأحياء بالمحافظة.

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