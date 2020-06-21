“الصحة” توصي بتحميل تطبيق “تباعد” مع عودة الحياة لطبيعتها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 02:17 صباحاً - دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين لتحميل تطبيق تباعد، الذي يقوم بإشعار مستخدميه حال مخالطتهم لمُصابين بفيروس “كورونا” المُستجد.

يأتي ذلك بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة بعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة اعتباراً من غدٍ الأحد.

ولا يتطلب التطبيق من الشخص عند التسجيل الإفصاح عن هويته أو الأشخاص الذين تواصل معهم، ولا الكشف عن نطاقه الجغرافي.

ويعمل التطبيق على إرسال بيانات معرفات مموّهة إلى الجوالات الذكية المُستخدمة للتطبيق، التي سُجلت خلال فترة الاختلاط بمُصاب فيروس “كورونا”، مصحوبةً ببيانات أجهزة الأشخاص المُصابين.

ويتلقى مستخدمو التطبيق، إشعارات بأنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مُصاب بالفيروس؛ وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإبلاغ عن أي حالة مخالطة من خلال التطبيق أيضاً.