، "الخليج 365" في أسبوع .. "ديكساميثازون" ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا .. ورفع منع التجول بشكل كامل وعودة الأنشطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - واشنطن تعاقب بشار وزوجته .. والحكم على 28 متهمًا بقضايا غسيل أموال بالمملكة

أحداث مهمة شهدها الأسبوع الماضي في مختلف المجالات ، ما بين أحداث سياسية ، وقرارات حكومية بالمملكة ، وكذلك حوادث مروعة أبرزها حادث راح ضحيته رجلا أمن في بيش ، وكان لتطورات فيروس كورونا محطات مهمة من خلال إطلاق تطبيق "تباعد" لإشعار المخالطين للمصابين بكورونا ، وكذلك اعتماد دواء "ديكساميثازون" ضمن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا في المملكة بعدما حقق نجاحًا كبيرًا، فيما كان ختامها "مسك" بإعلان الداخلية بصدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

تشييع جثمانَي رجلَي أمن بيش.. ومصادر: بلاغ الخطف كان لامرأة ضد زوجها وضُبطا

كشفت مصادر "الخليج 365"، أن البلاغ الذي تُوفي رجلا أمن وهما في طريقهما لمباشرته كان من امرأة قدمته ضد زوجها الذي قَدِم من محافظة جنوبية إلى بيش لإعادتها إلى بيته، وضبطتهما الجهات الأمنية في محافظة صبيا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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يحمي الخصوصية وهدفه احتواء الفيروس.. إطلاق تطبيق "تباعد" لإشعار المخالطين للمصابين بكورونا

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تطبيق "تباعد" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وذلك انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

قدّمت السعودية مقترحًا لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، وتفعيل اتفاق الرياض حول اليمن وفق ما ذكرته وكالة رويترز ويتضمّن المقترح السعودي وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء "الانتقالي" للإدارة الذاتية، ويشمل تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، كما يشمل تشكيل حكومة يمنية جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.

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على الرغم من محاولات التشويش القطرية.. صفقة الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مازالت جارية

مازالت صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي، التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة بالتحالف مع مستثمرين دوليين آخرين، مستمرة على الرغم من المحاولات القطرية البائسة لإيقافها، وذلك بحسب مدير تنفيذي للدوري الإنجليزي.

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"الخليج 365" تكشف أسباب رفض "الشورى" مقترح إيجاد سلم رواتب للقطاع الخاص

كشفت "الخليج 365" مبررات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعد رفضها مقترح وضع سلم لموظفي القطاع الخاص الذي تقدم به عضو الشورى فهد بن جمعة والذي رفض للمرة الثالثة، وقبلها رفضت أكثر من توصية مرتبطة بالأجور منها تحديد أجر شهري لا يقل عن ٦٠٠٠ ريال ويرتفع سنويًا بمعدل التضخم وكذلك تحديد الأجر في الساعة ويتم رفعه سنويًا بمعدل التضخم أيضًا وضع سلم رواتب يراعي تكلفة المعيشة السنوية والمؤهلات.

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"التحالف": اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

إلحاقًا للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط) في 15 يونيو، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة (عسير).

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رسميًا.. نشر تعديلات نظام الخدمة المدنية: العلاوة تُمنح للموظفين في أول يوم من كل سنة مالية

نشرت "الخليج 365" وفق للجريدة الرسمية، تفاصيل تعديل نظام الخدمة المدنية، الذي أقرّ في جلسة مجلس الوزراء السابقة.

وفيما يلي نص التعديلات:

https://sabq.org/vt6VBr

لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية

تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

https://sabq.org/SdKCr5

السعودية تقدم حزمة تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 3.7 مليار ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستقدم حزمة تحفيز بقيمة 3.7 مليار ريال (مليار دولار) لدعم أكثر من 500 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة تضررت من جراء أزمة فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19 ".

https://sabq.org/g5mhL2

وزير السياحة: عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل نهاية شوال الجاري

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل ستكون بنهاية شهر شوال الجاري أسوة بالدول التي أعادت تشغيل القطاعات السياحية بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

https://sabq.org/M8VWYH

واشنطن تعاقب "بشار الأسد" وزوجته و37 شخصًا وكيانًا تابعين لنظامه

فرضت الولايات المتحدة (الأربعاء) الماضي، عقوبات على 39 شخصًا وكيانًا بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

https://sabq.org/nrNHvq

رسميًا.. الصحة تعلن اعتماد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد ١٩

أعلنت وزارة الصحة الأسبوع الماضي عن اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون، وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد-19، حيث بدأت في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.

https://sabq.org/cn4gH7

الشورى.. فشل مقترح "الغيث" بـ"عمل النساء قاضيات" بمحاكم الأحوال

لم يحظَ مقترح دراسة عمل السيدات بالقطاع العدلي كقاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، بالتصويت الكافي تحت قبة الشورى اليوم، وهو المقترح الذي قدمه الدكتور عيسى الغيث ووافق عليه 58 عضوًا ورفضه 57 آخرون.

https://sabq.org/jyzgxm

"هيئة الرقابة" تضبط 14 شخصًا اشتركوا في قضية تزوير وغسل أموال.. وتورط رجل أعمال بتلقي رشوة 6 ملايين ريال

" نشر "الخليج 365" الأسبوع الماضي عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (127) قضية، خلال شهر شوال من العام 1441هـ، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي " وفق وكالة الأنباء السعودية".

https://sabq.org/YWwGCQ

السعودية ترحِّب بقرار الوكالة الدولية دعوة إيران للسماح بالدخول للمواقع النووية

رحَّبت المملكة العربية السعودية اليوم بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مشروع القرار المقدَّم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا)، الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة.

https://sabq.org/ztw6yX

النيابة العامة: الحكم على 28 متهمًا في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع 28 متهمًا في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها، وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.

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"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءًا من السادسة من صباح الغد

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

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