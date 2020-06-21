، الأسبوع في 9 صور: العالم يحتج ضد العنصرية وعنف الشرطة.. وتوتُّر العلاقات بين الكوريتَيْن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في مناطق متفرقة حول العالم، فيما عادت العلاقات للتوتر والاشتعال في شبه الجزيرة الكورية بين الجارين اللدودين.
1- متظاهرون يضرمون النار في مطعم وندي في أتالانتا بعد مقتل أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة خارجه.
2- مظاهرة حاشدة في فرنسا احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة.
3- أعمال شغب واحتجاج في البرازيل بعد مقتل مراهق على يد الشرطة.
4- مشجعو فرق رياضية في البرازيل أثناء التعبير عن مناهضة العنصرية والفاشية.
5- تصاعد الدخان من مجمع كايسونج الصناعي الذي يقع على الحدود بين الجارين اللدودين (كوريا الجنوبية والشمالية).
6- دورية مشاة كوريا الجنوبية تمشط جزيرة يونبيونغ بعد توتر العلاقات مع الجارة الشمالية.
7- حلاقون يرتدون بدلاً واقية وكمامات لمنع انتشار عدوى كورونا في دكا عاصمة بنجلاديش.
8- إزالة تمثال القائد الكونفدرالي ريتشارد دبليو في هيوستن بعد عبث المحتجين.
9- فتح الطريق المؤدي إلى متنزه جراند تيتون الوطني في أمريكا.. وتظهر في الخلفية جباله الشاهقة.
الأسبوع في 9 صور: العالم يحتج ضد العنصرية وعنف الشرطة.. وتوتُّر العلاقات بين الكوريتَيْنياسر نجدي الخليج 365 2020-06-21
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في مناطق متفرقة حول العالم، فيما عادت العلاقات للتوتر والاشتعال في شبه الجزيرة الكورية بين الجارين اللدودين.
1- متظاهرون يضرمون النار في مطعم وندي في أتالانتا بعد مقتل أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة خارجه.
2- مظاهرة حاشدة في فرنسا احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة.
3- أعمال شغب واحتجاج في البرازيل بعد مقتل مراهق على يد الشرطة.
4- مشجعو فرق رياضية في البرازيل أثناء التعبير عن مناهضة العنصرية والفاشية.
5- تصاعد الدخان من مجمع كايسونج الصناعي الذي يقع على الحدود بين الجارين اللدودين (كوريا الجنوبية والشمالية).
6- دورية مشاة كوريا الجنوبية تمشط جزيرة يونبيونغ بعد توتر العلاقات مع الجارة الشمالية.
7- حلاقون يرتدون بدلاً واقية وكمامات لمنع انتشار عدوى كورونا في دكا عاصمة بنجلاديش.
8- إزالة تمثال القائد الكونفدرالي ريتشارد دبليو في هيوستن بعد عبث المحتجين.
9- فتح الطريق المؤدي إلى متنزه جراند تيتون الوطني في أمريكا.. وتظهر في الخلفية جباله الشاهقة.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:25 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في مناطق متفرقة حول العالم، فيما عادت العلاقات للتوتر والاشتعال في شبه الجزيرة الكورية بين الجارين اللدودين.
1- متظاهرون يضرمون النار في مطعم وندي في أتالانتا بعد مقتل أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة خارجه.
2- مظاهرة حاشدة في فرنسا احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة.
3- أعمال شغب واحتجاج في البرازيل بعد مقتل مراهق على يد الشرطة.
4- مشجعو فرق رياضية في البرازيل أثناء التعبير عن مناهضة العنصرية والفاشية.
5- تصاعد الدخان من مجمع كايسونج الصناعي الذي يقع على الحدود بين الجارين اللدودين (كوريا الجنوبية والشمالية).
6- دورية مشاة كوريا الجنوبية تمشط جزيرة يونبيونغ بعد توتر العلاقات مع الجارة الشمالية.
7- حلاقون يرتدون بدلاً واقية وكمامات لمنع انتشار عدوى كورونا في دكا عاصمة بنجلاديش.
8- إزالة تمثال القائد الكونفدرالي ريتشارد دبليو في هيوستن بعد عبث المحتجين.
9- فتح الطريق المؤدي إلى متنزه جراند تيتون الوطني في أمريكا.. وتظهر في الخلفية جباله الشاهقة.
، الأسبوع في 9 صور: العالم يحتج ضد العنصرية وعنف الشرطة.. وتوتُّر العلاقات بين الكوريتَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.