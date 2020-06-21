، حادث مروري يغيِّب 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة بـ"شمال حائل" ،

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لقي مواطن من حائل وخمسة من أفراد عائلته مصرعهم الثلاثاء الماضي، فيما توفي شخص في الطرف الثاني؛ وذلك نتيجة تعرضهم لحادث تصادم على طريق تربة - لينة شمال حائل بـ200 كلم.
وكان حادث تصادم قد وقع بين سيارتين على طريق تربة - لينة الزراعي، السيارة الأولى تقل مواطنًا وزوجته وأبناءه الأربعة والعاملة المنزلية، والسيارة الأخرى تقل مواطنًا سعوديًّا.
وقد احترقت السيارتان نتيجة قوة التصادم، وتلاحمهما مع بعضهما؛ ما أدى إلى وفاة جميع الأشخاص أطراف الحادث.
وكانت العائلة قد سافرت من حائل إلى لينة قبل الحادث بيوم لنقل أثاث منزلهم الذي استأجره المواطن هناك بعد تعيين الزوجة العام الماضي في إحدى مدارس لينة، وقررا نقل الأثاث إلى منزلهم الجديد الذي انتهى العمل من بنائه قبل أسبوع بأحد أحياء مدينة حائل، وفي طريق عودتهم عند الساعة السادسة والنصف صباح الثلاثاء تعرضوا للحادث، وكان يسير وراءهم سائق العائلة على شاحنة تحمل الأثاث، وحاول إنقاذهم إلا أن قدر الله كان أسرع؛ فأبلغ ذويهم.
وقد باشرت الجهات الأمنية والصحية الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى، فيما سيجري تحليل الحمض النووي DNA الخاص بكل جثمان كإجراء أمني في مثل هذه الحوادث.
حادث مروع
حادث مروري يغيِّب 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة بـ"شمال حائل"خالد السليمي الخليج 365 2020-06-21
لقي مواطن من حائل وخمسة من أفراد عائلته مصرعهم الثلاثاء الماضي، فيما توفي شخص في الطرف الثاني؛ وذلك نتيجة تعرضهم لحادث تصادم على طريق تربة - لينة شمال حائل بـ200 كلم.
وكان حادث تصادم قد وقع بين سيارتين على طريق تربة - لينة الزراعي، السيارة الأولى تقل مواطنًا وزوجته وأبناءه الأربعة والعاملة المنزلية، والسيارة الأخرى تقل مواطنًا سعوديًّا.
وقد احترقت السيارتان نتيجة قوة التصادم، وتلاحمهما مع بعضهما؛ ما أدى إلى وفاة جميع الأشخاص أطراف الحادث.
وكانت العائلة قد سافرت من حائل إلى لينة قبل الحادث بيوم لنقل أثاث منزلهم الذي استأجره المواطن هناك بعد تعيين الزوجة العام الماضي في إحدى مدارس لينة، وقررا نقل الأثاث إلى منزلهم الجديد الذي انتهى العمل من بنائه قبل أسبوع بأحد أحياء مدينة حائل، وفي طريق عودتهم عند الساعة السادسة والنصف صباح الثلاثاء تعرضوا للحادث، وكان يسير وراءهم سائق العائلة على شاحنة تحمل الأثاث، وحاول إنقاذهم إلا أن قدر الله كان أسرع؛ فأبلغ ذويهم.
وقد باشرت الجهات الأمنية والصحية الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى، فيما سيجري تحليل الحمض النووي DNA الخاص بكل جثمان كإجراء أمني في مثل هذه الحوادث.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:21 AM
تصادم بين سيارتَيْن بطريق تربة - لينة واحتراق المركبتَيْن نتيجة قوة التصادم
لقي مواطن من حائل وخمسة من أفراد عائلته مصرعهم الثلاثاء الماضي، فيما توفي شخص في الطرف الثاني؛ وذلك نتيجة تعرضهم لحادث تصادم على طريق تربة - لينة شمال حائل بـ200 كلم.
وكان حادث تصادم قد وقع بين سيارتين على طريق تربة - لينة الزراعي، السيارة الأولى تقل مواطنًا وزوجته وأبناءه الأربعة والعاملة المنزلية، والسيارة الأخرى تقل مواطنًا سعوديًّا.
وقد احترقت السيارتان نتيجة قوة التصادم، وتلاحمهما مع بعضهما؛ ما أدى إلى وفاة جميع الأشخاص أطراف الحادث.
وكانت العائلة قد سافرت من حائل إلى لينة قبل الحادث بيوم لنقل أثاث منزلهم الذي استأجره المواطن هناك بعد تعيين الزوجة العام الماضي في إحدى مدارس لينة، وقررا نقل الأثاث إلى منزلهم الجديد الذي انتهى العمل من بنائه قبل أسبوع بأحد أحياء مدينة حائل، وفي طريق عودتهم عند الساعة السادسة والنصف صباح الثلاثاء تعرضوا للحادث، وكان يسير وراءهم سائق العائلة على شاحنة تحمل الأثاث، وحاول إنقاذهم إلا أن قدر الله كان أسرع؛ فأبلغ ذويهم.
وقد باشرت الجهات الأمنية والصحية الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى، فيما سيجري تحليل الحمض النووي DNA الخاص بكل جثمان كإجراء أمني في مثل هذه الحوادث.
، حادث مروري يغيِّب 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة بـ"شمال حائل" ،
المصدر : الخليج 365
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