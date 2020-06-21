اخبار السعوديه

"بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - قامت بتعقيم مناطق ألعاب الأطفال وممرات وجلسات 11حديقة فى المحافظة

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.

واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.

يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

Advertisements

فيروس كورونا الجديد

"بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-21

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.

واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.

يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441

01:20 AM

قامت بتعقيم مناطق ألعاب الأطفال وممرات وجلسات 11حديقة فى المحافظة

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.

واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.

يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

، "بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا