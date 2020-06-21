، "بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قامت بتعقيم مناطق ألعاب الأطفال وممرات وجلسات 11حديقة فى المحافظة

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.

واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.

يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

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