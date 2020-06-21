، "بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا ،

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كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.
واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.
يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.
فيروس كورونا الجديد
"بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-21
كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.
واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.
يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:20 AM
قامت بتعقيم مناطق ألعاب الأطفال وممرات وجلسات 11حديقة فى المحافظة
كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.
واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.
يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.
، "بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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