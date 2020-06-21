شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ردة فعل مذيع الإخبارية أمام سرعة مرور بيان الداخلية على الشاشة التي يقرأها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية، على الهواء مباشرة، في موقف محرج خلال قراءة بيان وزارة الداخلية بشأن رفع منع التجول الكامل بجميع مناطق المملكة.

وحاول جبريل أبو دية مجاراة شاشة " الأتوكيو " إلا أن الموظف المخصص كان يمرر الكلام بسرعة كبيرة على الشاشة.

ولم يجد أبو دية حلاً أمامه إلا أن أشار إلى الموظف ليقوم بتقليل سرعة مرور البيان على الشاشة التي يقرأها .