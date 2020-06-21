مواطنة معمرة تهزم " كورونا "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعافت مواطنة معمرة في الرياض تبلغ من العمر 101 عام، من تعافت مواطنة معمرة في الرياض تبلغ من العمر 101 عام، من فيروس كورونا المستجد وأعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض، عن شفاء المواطنة، موضحة أنها غادرت مستشفى الملك خالد الجامعي السبت بعد شفائها. يذكر أن العالم شهد في الفترة الأخيرة شفاء أعداد كبيرة من كبار السن من فيروس كورونا.

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