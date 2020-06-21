شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: «أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لها» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الأحد، على الأزمة القائمة بين مصر ومرتزقة الرئيس التركي أردوغان في ليبيا. علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الأحد، على الأزمة القائمة بين مصر ومرتزقة الرئيس التركي أردوغان في ليبيا. وقال "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "آمن مصر خط آحمر وكلنا فداء ل مصر ... تفقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ل خير أجناد الأرض يدعو للفخر".

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