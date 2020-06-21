شكرا لمتابعة خبر عن خطبة الجمعة لن تتجاوز 15 دقيقة في مكة بعد العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

جددت الشؤون الإسلامية تأكيدها على الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد إعادة فتح المساجد .

وقالت إنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة مؤقتا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة، مشيرة إلى أنه لا تتجاوز مدة الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة.

ولفتت إلى فتح المساجد قبل الصلاة بساعة وغلقها بعد الصلاة بـ 30 دقيقة فقط.