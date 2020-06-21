شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: 77% يؤيدون إعادة منع التجول الكلي على المدن التي تشهد إصابات مرتفعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أجرت صحيفة "صدى" استطلاعُا حول تأييد إعادة فرض منع التجول الكلي في المدن التي تشهد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا

ووافق 77% من المشاركين في الاستطلاع على إعادة منع التجوال، فيماا رفض 23% إعادة منع التجوال؛ حيث شارك في الاستطلاع 184 من زوار الصحيفة.

يذكر أن المملكة رفعت القيود على كافة المناطقة في إطار العودة للحياة الطبيعية، فيما تواصل الرياض وجدة ومكة تسجيل أعلى الإصابات بكورونا.