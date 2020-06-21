شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب محطة تبيع وقود مغشوش في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة قام بحيازة وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات.

وجاء تشهير الوزارة على إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

وحثت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري​ أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.