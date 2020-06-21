شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب محطة تبيع وقود مغشوش في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة قام بحيازة وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات.
وجاء تشهير الوزارة على إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.
وحثت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر التشهير بصاحب محطة تبيع وقود مغشوش في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.