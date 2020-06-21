شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة الحرمين تكشف موعد صلاة الكسوف بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يستعد المواطنين والمقيمين في أول أيام العودة للحياة الطبيعية إلى صلاة الكسوف التي من المقرر إقامتها في الحرم؛ حيث يؤم إمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، المصليين صباح اليوم الأحد.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا.

وتشهد بعض مناطق العالم، ومن بينها دول عربية، صباح غد الأحد ظاهرة كسوف الشمس التي تتسم هذا العام بأنها كسوف حلقي.