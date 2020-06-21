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وزارة الداخلية تعلن الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها وهي كالتالي:-

بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية

البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد

إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين

يفضل استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ويفضل عدم انتظار الزبائن داخل صالون الحلاقة، وفي حال صعوبة ذلك فيجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل فرد والآخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار. وتخصيص منطقة محددة للانتظار تضمن التباعد او الانتظار في السيارة.

يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل.

يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون.

يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون. يجب إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة.

يجب منع دخول المرافقين.

يجب منع دخول المرافقين. يجب منع الحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام وإغلاق محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال خلال الأوضاع الراهنة.

يجب إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي.

يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات الاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.

يجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى، وتشمل أدوات الحماية مايلي:

الكمامة : يجب على العامل ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على الزبون ارتداء الكمامة قدر الامكان اثناء تلقي الخدمات.

: يجب على العامل ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على الزبون ارتداء الكمامة قدر الامكان اثناء تلقي الخدمات. درع الوجه/ النظارة المهنية: يوصى باستخدام درع الوجه أو النظارة المهنية عند خدمة العملاء في حال توفره.

يوصى باستخدام درع الوجه أو النظارة المهنية عند خدمة العملاء في حال توفره. القفازات : يفضل أن يرتدي العاملين القفازات عند خدمة العملاء، ويجب تغيير القفازات بعد كل عميل.

: يفضل أن يرتدي العاملين القفازات عند خدمة العملاء، ويجب تغيير القفازات بعد كل عميل. رداء القص : يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميل ذات الاستخدام الواحد.

: يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميل ذات الاستخدام الواحد. الرداء القماشي (السترة): يجب على الموظفين ارتداء قطعة نظيفة وتطهيرها بشكل يومي.

يجب على الموظفين ارتداء قطعة نظيفة وتطهيرها بشكل يومي. ا لرداء البلاستيكي (السترة): يجب استخدام السترة ذات الاستخدام الواحد فوق الرداء القماشي والتخلص منها بعد استخدامها.

يجب استخدام السترة ذات الاستخدام الواحد فوق الرداء القماشي والتخلص منها بعد استخدامها. شريط الرقبة: يجب على الحلاقين استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميل عند قص الشعر. ذات الاستخدام الواحد.

يجب على الحلاقين استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميل عند قص الشعر. ذات الاستخدام الواحد. يجب التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميل مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، كما يفضل توفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.

يجب تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر من المواد الكحولية أو من المبيضات مثل(هيبوكلوريت الصوديوم)، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد.

حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم. يجب استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل مثل المشط والأمواس وفرش معجون الحلاق وغيرها.

في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميل يلزم العامل لبس كمامة، ووضع منشفة ذات استخدام واحد على وجه العميل لحماية فمه وأنفه وعينه. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفين الذين يقدمون الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.

ينصح تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل.

يجب إلغاء جميع خدمات المساج أو خدمات الحمام المغربي في محلات الحلاقة في ظل الظروف الراهنة إلى حين إشعار آخر.

الاقتصار على حلاقة الرأس والدقن وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة او استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه الى حين إشعار آخر.

يجب إلغاء استخدام جهاز البخار المخصص لتنظيف البشرة.

إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة

يجب تنظيف وتطهير جميع محلات الحلاقة جيدًا قبل إعادة فتحها.

يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الارشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، والحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر، كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر.

يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر، كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر. استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.

استخدام مطهرات للأيدي مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة ٦٠-٨٠ ٪ من الكحول.

توزيع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل، المدخل، منطقة الاستقبال، محطات العمل، دورات المياه وغيرها ويفضل تثبيتها في الحائط.

يجب وجود سجل يوضح أوقات التنظيف والتطهير للأسطح البيئية بما فيها دورات المياه.

يجب الحرص على ضمان بيئة صحية آمنة لمنطقة الاستقبال، ومحطات العمل في محلات الحلاقة وذلك باتباع الإرشادات التالية:

منطقة استقبال العملاء والمحاسبة

تشجيع استخدام الدفع باستخدام قنوات الدفع الالكترونية وتجنب التعامل مع العملات الورقية في الوقت الحالي قدر المستطاع، أو يجب غسل اليدين وتطهيرها بعد كل معاملة.

إزالة جميع العناصر غير الضرورية مثل المجلات ومواد القراءة وغيرها التي قد يلمسها العملاء بشكل متكرر، ويفضل وضع حاجز شفاف أمام منطقة المحاسبة والاستقبال إن وجدت.

بخصوص الأسطح الغير صلبة والنافذة ( مثل الستائر أو السجاد) ينصح بتنظيفها وغسلها بشكل دوري وتطهيرها بالمنتج المناسب والمعتمد ويفضل التخلص منها في الأماكن التي يكثر التردد عليها مثل منطقة الاستقبال والانتظار.

يجب إعادة ترتيب مكان كراسي الانتظار لتحسين التباعد الاجتماعي.

يجب على الموظفين غسل أيديهم بشكل متكرر بعد استخدام الهواتف، أجهزة المحاسبة.

يجب على العميل تطهير الأيدي قبل الجلوس على كرسي الحلاقة وبعد الانتهاء

محطات العمل أو كراسي الحلاقة

يمكن أن يؤدي استخدام المطهرات القوية إلى تلف كراسي الحلاقة المصنوعة من الجلد، ولا يمكن تطهير الكراسي القماشية كذلك، لذا ينصح باستخدام غطاء بلاستيكي لكل استخدام.

تنظيف وتطهير جميع الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم.

تنظيف وتطهير فوهات الرش وأدوات تجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة، والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، ومسند الذراع.

تنظيف وتطهير فوهات الرش وأدوات تجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة، والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، ومسند الذراع. يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء.

التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.

يجب التخلص من جميع الأدوات ذات الاستخدام الفردي مثل المحارم الورقية وأدوات العناية بالأظافر كالمبرد مما تم استخدامه مسبقاً.

إزالة أو التخلص من أي منتج قد يكون ملوث بسبب الاستخدام غير الأمثل للطرق الصحية الواجب اتباعها واستبداله بمنتج جديد.

تنظيف وتطهير جميع سلال الشراشف وحاوية القمامة واستخدام فقط تلك الحاوية التي يمكن إغلاقها واستخدامها مع بطانات يمكن إزالتها والتخلص منها.

الحرص على التباعد بمسافة متر ونصف بين محطات العمل مثل الكراسي المستخدمة للحلاقة او وضع حاجز فعال بينها.

مراقبة الاعراض

عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).

تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

قياس درجة الحرارة لجميع العاملين يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

قياس درجة الحرارة للعملاء وسؤالهم عن الأعراض التنفسية قبل السماح لهم بدخول المحل.

عدم تمكين أي شخص من العاملين، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.

في حال وجود سكن للعاملين، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من العاملين مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-١٩) .

الإبلاغ

الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس)، ويشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩ ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب عمل ما يلي: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة إغلاق المحل فوراٍ حتى يتم تقييمه من قبل فريق الصحة العامة بوزارة الصحة خلال ٤٨ ساعة من ظهور نتيجة الحالة المؤكدة. التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم. يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.



التوعية

وضع لافتات عند مدخل المحل لمطالبة العملاء بعدم دخول المكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بأعراض كوفيد-١٩.

يجب أن يتم توعية العاملين عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.

توعية العاملين بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم ٩٣٧ واتباع إرشادات العزل المنزلي.

نشر المنشورات التوعوية في أماكن بارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع). التنبيه المستمر بأهمية الالتزام بإتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء.

يجب توعية كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة بعدم الذهاب إلى محلات الحلاقة.

يفضل وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

بروتوكولات صالونات التجميل

البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد

إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفات

يفضل استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ويفضل عدم انتظار الزبائن داخل صالون التجميل، وفي حال صعوبة ذلك فيجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل فرد والأخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار. او الانتظار في السيارة.

يفضل ابلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقاً قبل الحضور للموعد بصالون التجميل.

يفضل ابلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقاً قبل الحضور للموعد بصالون التجميل. يجب على العاملات غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل.

يجب منع دخول المرافقين.

يجب منع دخول المرافقين. يجب منع التجميل للأطفال دون سن السبعة أعوام خلال الأوضاع الراهنة.

يجب إلزام محل صالونات التجميل بأخذ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي.

يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات الاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.

يجب عدم ارتداء الاكسسوارات والمجوهرات عند الذهاب للصالونات.

يجب على العاملات اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى كما يلي:

الكمامة: يجب على العاملة ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على العملاء ارتداء الكمامة قدر الإمكان اثناء تلقي الخدمات.

يجب على العاملة ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على العملاء ارتداء الكمامة قدر الإمكان اثناء تلقي الخدمات. درع الوجه: يوصى باستخدام درع الوجه عند خدمة العملاء في حال توفره.

يوصى باستخدام درع الوجه عند خدمة العملاء في حال توفره. القفازات : يفضل أن يرتدين العاملات القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميلة.

: يفضل أن يرتدين العاملات القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميلة. رداء القص : يجب أن تُلف كل عميلة بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميلة. ذات الاستخدام الواحد.

: يجب أن تُلف كل عميلة بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميلة. ذات الاستخدام الواحد. شريط الرقبة : يجب على العاملات في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميلة عند قص الشعر ذات الاستخدام الواحد

: يجب على العاملات في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميلة عند قص الشعر ذات الاستخدام الواحد يجب التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، كما يفضل توفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.

يجب استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة مثل المشط والأمواس وغيرها.

في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميلة تلزم العاملة بلبس كمامة، ووضع منشفة نظيفة على وجه العميلة لحماية فمها وأنفها وعينها. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفات الذين يقدمن الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.

ينصح تقديم الخدمة للعميلة من قبل عاملة واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عاملة.

يجب إلغاء جميع خدمات المساج أو حمامات البخار في كل الصالونات في ظل الظروف الراهنة إلى حين إشعار آخر.

إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة وصالونات التجميل

يجب تنظيف وتطهير الصالونات جيدًا قبل إعادة فتحها.

يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الارشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر. كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر.

استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.

استخدام مطهرات مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة ٦٠-٨٠ ٪ من الكحول.

عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفين.

توزيع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل، المدخل، منطقة الاستقبال، محطات العمل، دورات المياه وغيرها ويفضل تثبيتها في الحائط.

يجب وجود سجل يوضح أوقات التنظيف والتطهير للأسطح البيئية بما فيها دورات المياه.

يجب الحرص على ضمان بيئة صحية آمنة لمنطقة الاستقبال و محطات العمل وذلك باتباع الإرشادات التالية:

منطقة الاستقبال والانتظار

تشجيع الدفع الالكتروني واستخدام قنوات الدفع الالكترونية وتجنب التعامل مع العملات الورقية في الوقت الحالي قدر المستطاع، أو يجب غسل الأيدي أو تطهيرها بعد كل معاملة مع العملات الورقية.

يجب على الموظفات غسل أيديهن بشكل متكرر او تعقيمها بعد استخدام الهواتف أو أجهزة المحاسبة.

إزالة جميع العناصر غير الضرورية مثل المجلات ومواد القراءة وغيرها التي يلمسها العملاء بشكل متكرر. ويفضل وضع حاجز شفاف أمام مكتب منطقة الاستقبال والمحاسبة.

بخصوص الأسطح الغير صلبة والنافذة ( مثل الستائر أو السجاد) ينصح بتنظيفها وغسلها بشكل دوري وتطهيرها بالمنتج المناسب والمعتمد ويفضل التخلص منها في الأماكن التي يكثر التردد عليها مثل منطقة الاستقبال والانتظار.

يجب إعادة ترتيب مكان الكراسي لتحسين التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف على الأقل. أو وضع حاجز فعال.

محطات العمل

يجب تطهير كراسي الصالونات بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر يحتوي على ٦٠ -٨٠ من المواد الكحولية، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد في عملية التنظيف والتطهير.

يمكن أن يؤدي استخدام المطهرات القوية إلى تلف كرسي الجلد، ولا يمكن تطهير الكراسي القماشية كذلك، لذا ينصح باستخدام غطاء بلاستيكي ذات الاستخدام الواحد.

عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفات.

عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفات. تنظيف وتطهير جميع الأوعية والخراطيم وفوهات الرش وأدوات تصفيف وتجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، أو العناية بالأظافر والبشرة، ومسند الذراع.

تنظيف وتطهير جميع الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم.

يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات وبنس الشعر وبكرات الشعر والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء.

التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات والشمع والمقشرات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.

يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات وبنس الشعر وبكرات الشعر والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء. التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات والشمع والمقشرات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها. يجب التخلص من جميع الأدوات ذات الاستخدام الفردي مثل المحارم الورقية وأدوات العناية بالأظافر كالمبرد مما تم استخدامه مسبقاً.

يجب التخلص من أي منتج قد يكون ملوث بسبب الاستخدام غير الأمثل للطرق الصحية الواجب اتباعها واستبداله بمنتج جديد.

تنظيف وتطهير جميع سلال الشراشف وحاوية القمامة واستخدام الحاويات التي يمكن إغلاقها واستخدامها مع بطانات يمكن إزالتها والتخلص منها.

الحرص على التباعد بمسافة متر ونصف بين محطات العمل مثل كراسي القص أو المكياج المستخدمة للتزيين النسائي او وضع حاجز فعال.

مراقبة الأعراض

عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).

تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة. قياس درجة الحرارة لجميع العاملات يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

قياس درجة الحرارة للعاملات وسؤالهم عن الأعراض التنفسية قبل السماح لهم بدخول المحل.

عدم تمكين أي شخص من العاملات، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.

في حال وجود سكن للعاملات، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من العاملات مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-١٩).

الإبلاغ

الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملات ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) ويشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩، ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب عمل ما يلي: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة. إغلاق المحل فوراٍ حتى يتم تقييمه من قبل فريق الصحة العامة بوزارة الصحة خلال ٤٨ ساعة من ظهور نتيجة الحالة المؤكدة. التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم. جلب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.



التوعية

وضع لافتات عند مدخل المحل لمطالبة العملاء بعدم دخول المكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بأعراض كوفيد-١٩.

يجب أن يتم توعية العاملات عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.

توعية العاملات بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم ٩٣٧ واتباع إرشادات العزل المنزلي.

نشر المنشورات التوعوية في أماكن بارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع). التنبيه المستمر بأهمية الالتزام بإتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء.

يفضل وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

يفضل ابلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقاً قبل الحضور للموعد بصالون التجميل.

بروتوكولات المساجد

النظافة، البيئة، التباعد الجسدي

فتح المسجد قبل صلاة الفريضة بـ 15 دقائق وإقفاله بعد الصلاة بـ 10 دقائق.

فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ 20 دقيقة وإقفاله بعد الصلاة بـ 20 دقيقة.

حث المصلين على إبقاء مسافة متر ونصف إلى مترين بين كل مصلي وآخر.

يترك صف بدون مصلين بين كل صفين؛ حيث يكون الصف الأول للمصلين الصف الثاني فارغ والصف الثالث للمصلين وهكذا بقية الصفوف.

توفير مساحة كافية على أطراف المسجد تسمح بحركة خروج المصلين من الصفوف الأولى إلى المخارج دون الحاجة إلى المرور من بين المصلين.

تقسيم المداخل؛ حيث يكون في كل جهة مسار للدخول ومسار للخروج في حال وجود أكثر من مدخل.

توزيع مطهرات الأيدي في المسجد إن أمكن توفيرها.

التأكد من احتواء مطهر اليدين على نسبة 60-80% من الكحول وموافقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

توزيع المناديل الورقية في أنحاء المسجد ووضعها في أماكن بارزة.

تطهير الأسطح وسجاد المسجد والمساند بشكل روتيني بمطهرات معتمدة إن أمكن ذلك.

إزالة الكتب والمصاحف وحاملات المصاحف إن أمكن، وحث المصلين على أخذ مصاحفهم معهم.

تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية إن أمكن بشكل دوري.

إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح.

إبقاء باب المسجد مفتوح خلال وقت الصلاة وإغلاقه بعد خروج جميع المصلين.

الحرص على التهوية الجيدة في المسجد ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتستخدم التهوية الاصطناعية بالإضافة إلى التهوية الطبيعية إن أمكن.

إزالة جميع برادات وثلاجات المياه وأي نوع من المأكولات أو المشروبات في المسجد.

يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد

لبس الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والوضوء في البيت والحرص على عدم التزاحم عند الخروج.

مراقبة الأعراض والإبلاغ

متابعة الحالة الصحية للقائمين على المسجد وذلك بالسؤال عن الأعراض وتسجيل درجة الحرارة بشكل يومي.

الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على (937) لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة.

في حال وجود سكن للعاملين بالمسجد فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من القائمين على المسجد في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- 19).

يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على المساجد والمصلين للإبلاغ عن خرق الاشتراطات أو المخالفات وذلك للعمل على تجنبها, ويكون المسؤول عنها أحد القائمين بالمسجد مثل إمام أو مؤذن المسجد.

التوعية

الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بمرض كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

حث وتوعية كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة على الصلاة في المنازل.

توعية المصلين بأهمية إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم وأن تكون للاستخدام الشخصي حتى عند العودة إلى المنزل.

تذكير المصلين بعد إقامة الصلاة بضرورة التباعد الاجتماعي عن طريق الالتزام بأماكن الملصقات أو العلامات الموضحة على سجاد المسجد أو أي وسيلة يراها الإمام.

نشر الملصقات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في جميع مداخل المسجد والأماكن البارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن التالي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

وضع لوحات تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

بروتوكولات القطاع العام

قبل دخول مقر العمل

التقييم الذاتي المخاطر الصحية من خلال تطبيق “موعد” المقدم من وزارة الصحة.

عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم 1) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل.

يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة أو من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقًا، وحث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الالكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.

في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 9 متر مربع)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى، وعلى الجهات الحكومية استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان.

التنقل من أجل العمل

اتباع البروتوكولات الاجتماعية وبروتوكولات قطاع النقل.

في مقر العمل

تمنع تجمعات المعايدة والفعاليات.

تمنع المصافحة.

إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف الى مترين) واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك.

استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم إن أمكن.

قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن (38) درجة مئوية بالدخول.

تطبيق سياسة “ساعات العمل المرنة” على جميع الموظفين (مثل: وقت بدء العمل بين الساعة 07:30 و09:30).

استخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج.

يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية أو ما يغطي الوجه والأنف عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر.

منع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير اليدين.

تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدًا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يوميًا على الأقل).

الاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الإمكان، وفي حال الحاجة للاجتماعات الحضوريه، يجب التقييد بالتباعد بين الأشخاص (متر ونصف إلى مترين).

استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات.

استخدام سلالم مخصصة للنزول وسلالم أخرى مخصصه للصعود إن أمكن.

الأماكن العامة

إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل.

إقفال صالات الأكل الجماعي والإستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.

الصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.

تخصيص غرفة عزل في المبنى.

تطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام.

الإبلاغ

إبلاغ السلطات المعنية في حال كانت درجة حرارة أحد الموظفين أعلى من (38) درجة مئوية وإحالة الموظف إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات السلطات المعنية).

في حالة وجود إصابة إيجابية بمرض كوفيد-19 ينبغي الاتصال بـ (937)، وتفاصيل عزل المخالطين تترك لوزارة الصحة وبروتوكولاتها.

التوعية وتنفيذ الأنظمة

تشجيع الموظفين على استخدام السلالم وتقليل استخدام المصاعد، حيثما أمكن ذلك.

وضع لافتات واضحة عند المداخل والأماكن العامة توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين، وتشمل نقاط ومناطق الوقوف.

تعيين مدير بروتوكول للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (مثل: مدير من إدارة الصحة والسلامة والبيئة).

توكيل فريق للعمل مع مدير البروتوكول لدعم تنفيذ البروتوكولات (مثل: فريق من إدارة الأمن).

إطلاع الموظفين على ما ينتظرهم عند عودتهم إلى مقر العمل وتدريبهم على ذلك (مثل: ممارسات العمل الجديدة، والتنقل الآمن).

تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من الموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف.

بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز

المصانع