طلب هام من #الداخلية للجميع

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???? عاجل جدًا ????
بهدف الحفاظ على سلامة وصحة منسوبي القطاعات الحكومية (مدنيين وعسكريين) وعائلاتهم من خطر فيروس كورونا، صدرت توجيهات رسمية من عدد من القطاعات والمؤسسات المدنية والعسكرية بمنع دخول الموظفين غدًا الأحد (29 شوال 1441) إلى المقار الرسمية في الدولة إلا بعد تحميل وتفعيل
✅ تطبيق توكلنا
✅ تطبيق تباعد
ومن ضمن تلك الجهات:
???? الديوان الملكي
???? مجلس الوزراء
???? الحرس الملكي
???? الحرس الوطني
???? وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
???? وزارة الإعلام
???? وزارة التجارة
???? أمارة منطقة الرياض
???? أمارة منطقة مكة المكرمة
???? أمارة منطقة القصيم
???? أمارة منطقة نجران
وغيرها من الجهات الحيوية والهامة
لتحميل تطبيق تباعد ????????????????
App store
https://apple.co/2B9FZ6c
Google play
(سيتاح التطبيق قريبًا بإذن الله، وسيسمح للموظفين استثنائيًا دخول مقارهم مع أخذ تدابير احترازية مشددة، وسيكون تحميله إلزاميًا بمجرد توفر النسخة في المتجر)
لتحميل تطبيق توكلنا ????????????????
App store
https://bit.ly/TAWKLNA-IOS
Google play
https://bit.ly/TAWKLNA-ANDROID
قبل ساعات من دخول المملكة المرحلة الأخيرة في رفع قيود الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثلاثة أشهر، من الإغلاق والالتزام بالتدابير الوقائية.
شددت وزارة الداخلية على التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس #كورونا المستجد (كوفيد 19).
وطالبت الوزارة من الجميع ضرورة تحميل تطبيقيْ “توكلنا” و”تباعد”، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء و للحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا .
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