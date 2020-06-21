وزير ‎#الموارد_البشرية: بدء الحضور التدريجي بنسبة 75% للموظفين غداً

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بانه وبالعودة لأوضاع الحياة الطبيعية وفقاً لبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص، سيبدأ الحضور التدريجي إلى مقرات العمل لموظفي القطاع العام بنسبة 75% كحد أقصى في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية لسلامة الجميع، فالعودة لا تعني انتهاء الوباء.

‏فسيكون تطبيق العمل المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة كالتالي:

– تبدأ المجموعة الأولى عملها اعتبارًا من الساعة 7:30 ص

-تبدأ المجموعة الثانية العمل عن الساعة 8:30 ص

– المجموعة الثالثة فتبدأ العمل عند الساعة 9:30 ص

‏‎حيث مازال التأكيد مستمر للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بأن يكون عملهم عن بُعد بالإضافة لمن يعانون من سمنة مفرطة أو الربو الشديد.

