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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بانه وبالعودة لأوضاع الحياة الطبيعية وفقاً لبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص، سيبدأ الحضور التدريجي إلى مقرات العمل لموظفي القطاع العام بنسبة 75% كحد أقصى في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية لسلامة الجميع، فالعودة لا تعني انتهاء الوباء.
فسيكون تطبيق العمل المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة كالتالي:
– تبدأ المجموعة الأولى عملها اعتبارًا من الساعة 7:30 ص
-تبدأ المجموعة الثانية العمل عن الساعة 8:30 ص
– المجموعة الثالثة فتبدأ العمل عند الساعة 9:30 ص
حيث مازال التأكيد مستمر للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بأن يكون عملهم عن بُعد بالإضافة لمن يعانون من سمنة مفرطة أو الربو الشديد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير #الموارد_البشرية: بدء الحضور التدريجي بنسبة 75% للموظفين غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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