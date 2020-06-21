شاهد.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بمنفّذي 12 جريمة شغلت الرأي العام

أصدر «الأمن العام»، اليوم السبت، تقرير «في قبضة رجال الأمن» الذي يوضّح من خلاله الجهود المبذولة لكشف غموض مجموعة من الجرائم التي شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية.

وفي تقرير مصوَّر، أكد «الأمن العام»، أنه تم القبض على مواطن قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية، وآخر قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد «الأمن العام»، أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من خمسة أشخاص يقومون بالسطو على مستودعات العطور، وسرقة بضائع منها تقدر بنحو 500 ألف ريال؛ حيث قام التشكيل بتخزين تلك المسروقات في أحد المستودعات بحي السلي.

ولفت «الأمن العام»، إلى إلقاء القبض على 6 مطلوبين أمنيًا في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها، وضُبط بحوزة هؤلاء على أقراص من مادة «الزنكس» المحظورة، وقطع من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبة مسروقة.

وأشار «الأمن العام»، إلى القبض أيضًا على مقيم أشعل النيران في عدد من المركبات بمقر الشركة التابعة لها، وكذلك القبض على شخص بهيئة غير مألوفة أثار الهلع والخوف بين المواطنين، والاختباء في أماكن مجهولة.

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وفي السياق ذاته، أشار «الأمن العام»، إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص من مخالفي نظام أمن الحدود قاموا بتهيئة منزل وسط الرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضُبط بحوذتهم 652 شريحة لشركات مختلفة، إضافة إلى 4 قارئ بصمة.

كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين ارتكبوا جرائم عدة تمثلت في سلب المارّة باستخدام سلاح ناري، إضافة إلى كشف تنظيم من جنسية عربية يقوم باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة ومجاهرته بأفعاله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض على جميع أفراد التنظيم.

وقام «الأمن العام» بالقبض على مواطنين اثنين قاما بالسطو على صيدلية ومركز تجاري، وسرقة مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، كما تم توقيف مواطن ارتكب 10 جرائم تمثلت في تكسير أجهزة الصراف الآلي، بغرض سرقة المال، كما أنه قام بسرقة ثلاث مركبات.

إضافة إلى ذلك تم القبض على شخص كسر منع التجوّل، واستهزأ برجال الأمن أثناء تأدية واجبهم في أحد النقاط الأمنية، كما تم ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من 10 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة وبحوزتهم أكثر من 16 ألف شريحة اتصال، وعدد 4 قارئ بصمة، ومجموعة من أجهزة الحاسب والجوال، وكانوا يقومون بتسجيل الشرائح بهويات مقيمين ومواطنين دون علمهم.

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