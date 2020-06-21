صور.. «الهلال الأحمر»: وفاة مواطن في حادث دهس بمنطقة الباحة

باشر فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، مساء السبت، حادثة دهس لمواطن في بلجرشي؛ ما أدى إلى وفاته قبل وصول فرق الإسعاف.

وفي توضيح له، قال المتحدث الرسمي لـ«الهلال الأحمر» بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: «في تمام الساعة 18:25، وردنا بلاغ على رقم الطوارئ (997) يفيد بوقوع حادث دهس في بلجرشي، مدخل الشطيبة».

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وأضاف الزهراني: «على الفور تم تحريك فرقة إسعاف إلى موقع الحادث؛ حيث تبين إصابة أحد المواطنين، وعلى الفور تم الكشف عليه، وقد تبين أنه فارق الحياة».

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