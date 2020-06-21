احترازيًّا.. استمرار منع الشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال بالمطاعم

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم كإجراء احترازي، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

يأتي ذلك بعد الموافقة الكريمة على عودة العمل بكافة القطاعات، بدءًا من غد الأحد، وإعلان وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا.