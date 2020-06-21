السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يؤكد أهمية تحميل تطبيقي "تباعد" و "توكلنا"



بريدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بعدم دخول أي موظف وموظفة من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لمقار العمل مالم يحمل تطبيقي تباعد وتوكلنا والأخذ بكل ما من شأنه الحد من انتشار

وقال سموه : على الجميع الالتزام بتحميل وتفعيل "تطبيق تباعد" والذي يعد أحد الحلول التقنية لتتبع انتشار الفيروس بوصفه أحد وسائل الحماية, مذكرا بأهمية التقيد التام بلبس الكمامة والتباعد وعدم المصافحة إطلاقاً والحرص على تعقيم اليدين .

وشدد سموه على الجميع ضرورة الإفصاح فوراً بأي أعراض تطرأ على أي من منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة , كارتفاع درجة الحرارة وغيرها بالإضافة إلى تطبيق التعليمات الواردة في هذا الشأن من القطاع الصحي , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه.

// انتهى //

01:22ت م

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بريدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بعدم دخول أي موظف وموظفة من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لمقار العمل مالم يحمل تطبيقي تباعد وتوكلنا والأخذ بكل ما من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حماية للموظفين من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها .وقال سموه : على الجميع الالتزام بتحميل وتفعيل "تطبيق تباعد" والذي يعد أحد الحلول التقنية لتتبع انتشار الفيروس بوصفه أحد وسائل الحماية, مذكرا بأهمية التقيد التام بلبس الكمامة والتباعد وعدم المصافحة إطلاقاً والحرص على تعقيم اليدين .وشدد سموه على الجميع ضرورة الإفصاح فوراً بأي أعراض تطرأ على أي من منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة , كارتفاع درجة الحرارة وغيرها بالإضافة إلى تطبيق التعليمات الواردة في هذا الشأن من القطاع الصحي , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه.// انتهى //01:22ت م0175

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