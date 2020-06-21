

الداير بني مالك 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

وثقت وكالة الأنباء

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس

// انتهى //

00:52ت م

0170



الداير بني مالك 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم , جهود رجال الأمن في محافظة الداير بني مالك ، خلال قيامهم بمهام عملهم والتحقق الأمني من القادمين والمغادرين، ورصدت "واس" تواجد ضباط وأفراد الجهات الأمنية في نقاط التفتيش بمداخل المحافظة ، وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم على مدار الساعة ، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة مرونة وانسيابية في تنقلاتها خلال ساعات منع التجول .وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم .// انتهى //00:52ت م0170

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / واس" توثق جهود رجال الأمن بمحافظة الداير بني مالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.