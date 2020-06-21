السعودية اليوم / جهود كبيرة يبذلها رجال الأمن بمحافظة بيش لتطبيق أمر ساعات منع التجول



بيش 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

بذلت القطاعات الأمنية في محافظة بيش جهوداً كبيرة لتطبيق أمر ساعات منع التجول , التي اتخذتها المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ورصدت وكالة الأنباء

// انتهى //

00:33ت م

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بيش 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسبذلت القطاعات الأمنية في محافظة بيش جهوداً كبيرة لتطبيق أمر ساعات منع التجول , التي اتخذتها المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة ، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة ، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين ، عدا الحاصلين على تصريح تنقل من تطبيق " توكلنا " أو الجهات الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين في منازلهم.// انتهى //00:33ت م0168

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.