السعودية اليوم / ‏سمو نائب أمير جازان ‬يشكر القيادة على الموافقة الكريمة على قرار عودة إلى الأوضاع الطبيعية ورفع منع التجول



جيزان ٢٨ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٠م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم الكبير والمتواصل الذي حظيَت به القطاعات الحكومية والخاصة في بلادنا طيلة فترة جائحة كورونا بتوجيهاتٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق وطننا العزيز.

وثمن سموه الأعمال والجهود المبذولة من المسؤولين والمتطوعين والعاملين في مكافحة جائحة كورونا ، داعياً الجميع لاتباع التعليمات الصحية والأمنية التي تكفل بإذن الله سلامة وصحة الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

// انتهى//

00:22ت م

0165



جيزان ٢٨ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٠م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع على رعايتهما ودعمها - حفظهما الله- لجميع أجهزة الدولة خلال مرحلة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى تنفيذ قرار العودة الطبيعة للحياة اعتبارا من يوم غد الأحد.ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم الكبير والمتواصل الذي حظيَت به القطاعات الحكومية والخاصة في بلادنا طيلة فترة جائحة كورونا بتوجيهاتٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق وطننا العزيز.وثمن سموه الأعمال والجهود المبذولة من المسؤولين والمتطوعين والعاملين في مكافحة جائحة كورونا ، داعياً الجميع لاتباع التعليمات الصحية والأمنية التي تكفل بإذن الله سلامة وصحة الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى//00:22ت م0165

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ‏سمو نائب أمير جازان ‬يشكر القيادة على الموافقة الكريمة على قرار عودة إلى الأوضاع الطبيعية ورفع منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.