السعودية اليوم / فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

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باريس 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.// انتهى //00:02ت م0159

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