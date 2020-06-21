السعودية اليوم / مديرية سجون مكة المكرمة تكرم الفائزين بجائزة سجون المنطقة للتميز الإداري



جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

كرمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة عبر " الاتصال المرئي " ، عدداً من منسوبيها الفائزين بجائزة سجون المنطقة للتميز الإداري في دورتها السادسة ، لفترة التقييم السنوية ١٤٤١هـ .

وأفاد مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء الدكتور إبراهيم سعد الغامدي ، أن الأمانة العامة للجائزة حددت الفائزين من فئات الجائزة وهي فئة المتميزين خلال فترة التقييم السنوية لفئات الجائزة وفئة القائد المشرف المتميز وفئة الموظف المتميز وفئة الإدارة المتميزة وفئة الأعمال المتميزة ، مبيناً أن الجائزة اعتمدت في مضمونها على معيار استحقاق المرشحين بهدف ضمان العدالة والشفافية ، مهنئاً الفائزين بالجائزة التي تُعد حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن .

من جانبه عدّ مدير إدارة التميز المؤسسي الأمين العام للجائزة الرائد محمد بن عقاب الحارثي ، الجائزة شكلا من أشكال التقدير الذي تعبر بها المؤسسات لمنسوبيها ، عطفاً على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم .

// انتهى //

23:16ت م

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