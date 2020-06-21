السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية



رفحاء 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

نفذت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية عدداً من الجولات الرقابية الميدانية والتفتيشية مساء اليوم على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية ، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية لسلامة المواد الغذائية.

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23:09ت م

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