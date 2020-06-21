

الجزائر 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل الجزائريين 84 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، بالعديد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها العسكرية أوقفت 13 مهربًا بمدن تمنراست وسعيدة وإدرار، وصادرت منهم ثلاث شاحنات، وسبع مركبات بينهم أربع رباعية الدفع، والعشرات من الأطنان من المواد الغذائية، و11 مولدًا كهربائيًا، و10 مطارق ضغط.

وأضاف البيان أن وحدات من حرس السواحل بمدن تلمسان ووهران وجيجل أوقفت 71 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وسط البحر متوجهين إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في هجرة غير شرعية.

ولفت البيان النظر إلى أن وحدات من الجيش الجزائري دمرت ثلاث قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظتي بومرداس وباتنة.

// انتهى //

23:05ت م

0150





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيقاف 84 شخصًا بين مهربين ومهاجرين في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.