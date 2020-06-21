محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 شخصًا سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة. وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.فيروس كورونا الجديد فرنسا 21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 12:27 AM ارتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 شخصًا Advertisements فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة. وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093. الكلمات المفتاحية ، فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ،

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