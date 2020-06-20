السعودية | “الشؤون البلدية” تعلن بروتوكولات استئناف نشاط محلات الحلاقة الرجالية

المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بروتوكولات عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية في المملكة.

وتضمنت البروتوكولات إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وتشمل استقبال الزبائن بحجز مسبق إن أمكن، والانتظار خارج الصالون أوتطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل العمال أيديهم بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر.

كما أوضحت البروتوكولات أن أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة تشمل الكمامة والقفازات، ودرع الوجه/النظارة، ورداء القص، وكذلك الرداء القماشي (السترة)، والرداء البلاستيكي (السترة)، وشريط الرقبة.

ولفتت البروتوكولات إلى عدد من الاشتراطات التى تتعلق ببيئة محــلات الحـلاقـة وتشمل تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين، وتنظيف وتطهير محلات الحلاقة جيدًا قبل إعادة فتحها، بجانب التأكد من توافر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يوميًّا وبشكل متكرر، ومنع المرافقين للزبائن داخل محلات الحلاقة.

وأوضحت الوزارة أن واجبات العاملين تجاه الزبائن تتمثل فى استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل، وتقديم الخدمة للعميل من قِبَل عامل واحد، والاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف بشرة وخلافه، وحث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم، وإلغاء جميع خدمات المساج في ظل الظروف الراهنة.