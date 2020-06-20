، حارق مركبات الشرائع في قبضة رجال الأمن ،

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علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت- بفضل الله- من إلقاء القبض على شخص قام بحرق عددٍ من السيارات في أحد مخططات الشرائع.
وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغًا عن نشوب حريق بثلاث مركبات مساء اليوم في أحد مخططات الشرائع، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع والأدلة الجنائية ودوريات الأمن والدفاع المدني موقع الحادث، وتم إخماد الحريق في حينه.
اتضح تعرض ثلاث مركبات حديثة إلى تهشيم الزجاج وإحراقها من الداخل. وتمكنت الجهات الأمنية بفضل الله وفي مدة وجيزة من اليوم نفسه من ضبط الجاني وإيقافه على ذمة التحقيق تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.الجهات الأمنية
حارق مركبات الشرائع في قبضة رجال الأمنأحمد العبدالله الخليج 365 2020-06-20
علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت- بفضل الله- من إلقاء القبض على شخص قام بحرق عددٍ من السيارات في أحد مخططات الشرائع.
وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغًا عن نشوب حريق بثلاث مركبات مساء اليوم في أحد مخططات الشرائع، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع والأدلة الجنائية ودوريات الأمن والدفاع المدني موقع الحادث، وتم إخماد الحريق في حينه.
اتضح تعرض ثلاث مركبات حديثة إلى تهشيم الزجاج وإحراقها من الداخل. وتمكنت الجهات الأمنية بفضل الله وفي مدة وجيزة من اليوم نفسه من ضبط الجاني وإيقافه على ذمة التحقيق تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:27 PM
أشعل النيران في 3 سيارات بعد أن هشم زجاجها
علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت- بفضل الله- من إلقاء القبض على شخص قام بحرق عددٍ من السيارات في أحد مخططات الشرائع.
وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغًا عن نشوب حريق بثلاث مركبات مساء اليوم في أحد مخططات الشرائع، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع والأدلة الجنائية ودوريات الأمن والدفاع المدني موقع الحادث، وتم إخماد الحريق في حينه.
اتضح تعرض ثلاث مركبات حديثة إلى تهشيم الزجاج وإحراقها من الداخل. وتمكنت الجهات الأمنية بفضل الله وفي مدة وجيزة من اليوم نفسه من ضبط الجاني وإيقافه على ذمة التحقيق تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.
، حارق مركبات الشرائع في قبضة رجال الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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