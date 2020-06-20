محمد بن مسعود - الدمام - نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"، أكد فيها أن القرآن الكريم هو دستور هذه البلاد المباركة. وقال الأمير خالد الفيصل في مطلع قصيدته: يا سعوديّ الوفا ربي هداك وفزت بالقرآن دستور وحماك ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر أنزله رب العباد اللي عطاك يوم قالوا: وين دستورك؟ رفَعت مصحف القرآن "لا شُلّت يداك" الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك انت في دنيا الملاحد قلت: لا ما يغيّر موقفي حادي هلاك يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك الله اللي شرّفك ثم اصطفاك عِشْ على عز الموحّد ما حييت وارفع الهامَة على واجِد عِداك — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) #فيديو

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

في قصيدة جديدة بعنوان #دستورنا pic.twitter.com/BrKLbLoC7X — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 20, 2020 أمير مكة الأمير خالد الفيصل — إمارة منطقة مكة (@makkahregion)أمير مكة الأمير خالد الفيصل "خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا" عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-20 نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"، أكد فيها أن القرآن الكريم هو دستور هذه البلاد المباركة. وقال الأمير خالد الفيصل في مطلع قصيدته: يا سعوديّ الوفا ربي هداك وفزت بالقرآن دستور وحماك ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر أنزله رب العباد اللي عطاك يوم قالوا: وين دستورك؟ رفَعت مصحف القرآن "لا شُلّت يداك" الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك Advertisements انت في دنيا الملاحد قلت: لا ما يغيّر موقفي حادي هلاك يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك الله اللي شرّفك ثم اصطفاك عِشْ على عز الموحّد ما حييت وارفع الهامَة على واجِد عِداك — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) #فيديو

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

في قصيدة جديدة بعنوان #دستورنا pic.twitter.com/BrKLbLoC7X — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 20, 2020 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 11:24 PM نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"، أكد فيها أن القرآن الكريم هو دستور هذه البلاد المباركة. وقال الأمير خالد الفيصل في مطلع قصيدته: يا سعوديّ الوفا ربي هداك وفزت بالقرآن دستور وحماك ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر أنزله رب العباد اللي عطاك يوم قالوا: وين دستورك؟ رفَعت مصحف القرآن "لا شُلّت يداك" الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك انت في دنيا الملاحد قلت: لا ما يغيّر موقفي حادي هلاك يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك الله اللي شرّفك ثم اصطفاك عِشْ على عز الموحّد ما حييت وارفع الهامَة على واجِد عِداك — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) #فيديو

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

في قصيدة جديدة بعنوان #دستورنا pic.twitter.com/BrKLbLoC7X — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 20, 2020 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ، "خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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