محمد بن مسعود - الدمام - "الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-06-20 أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين. 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 11:23 PM Advertisements كإجراء احترازي.. وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم كإجراء احترازي.. وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين. ، "الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.