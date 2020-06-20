شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصعيدالرئيس المصري "السيسي".. نذر مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت بالتدخل العسكري في ليبيا، فيما أعلنت تركيا شروطها لوقف إطلاق النار، وسط مخاوف من صدام مسلح بين الطرفين. وقال "السيسي" خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور وزير الدفاع، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد، مضيفًا أن هذا الجيش يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وأكد "السيسي" أن تدخل مصر المباشر في ليبيا "بات تتوفر له الشرعية الدولية" وينطوي على أهداف. وأضاف: "سواء في ميثاق الأمم المتحدة: حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي: مجلس النواب".

وأوضح الرئيس المصري، أن من أهداف هذا التدخل: حماية الحدود الغربية للدولة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلًا عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية.

ودعا "السيسي" إلى وقف إطلاق النار في ليبيا عند نقطة الاشتبالك الحالية على حدود مدينة سرت وقاعدة الجفرة الحصينة، بين ميليشيات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية.

وأوضح "السيسي": "لنتوقف عند الخط الذي وصل إليه طرفي المنطقة الغربية والشرقية ونبدأ وقف إطلاق النار.. خط سرت والجفرة، وهذا خط أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي".

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وأعرب عن استعداد بلاده لتدريب أبناء شباب القبائل تحت إشراف شيوخها لحماية ليبيا، مُوضحًا: "مصر جاهزة للمساعدة.. هاتوا من شباب القبائل وتحت إشرافكم ندربهم ونجهزهم ونسلحهم"

ومن جانبها، أعلنت تركيا شروطها من أجل التوصل إلى توقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مقابلة مع "فرانس برس"، إن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من مدينة سرت الإستراتيجية.

وأضاف المتحدث، أن تركيا تدعم مطلب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وهو ما يمر بـ"انسحاب قوات الجيش من سرت (شمالًا) والجفرة (في الجنوب)".

وتشكل مدينة سرت أهمية إستراتيجية نظرًا لموقعها على البحر المتوسط، واحتوائها على قاعدة بحرية وأخرى جوية. ونظرًا لأن خليج سرت يقسم ليبيا إلى نصفين، فإن السيطرة عليها تجعل المسيطرة يتحكم في مداخل الجنوب والشرق، بالإضافة إلى السيطرة على الحقول النفطية، سواء من ناحية الإنتاج أو من ناحية التصدير، وهو ما يجعل المدينة أيضا بوابة للهلال النفطي الليبي.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها وانتزاع مدينة ترهونة الإستراتيجية جنوبي العاصمة، فيما تتراجع قوات "حفتر" شرقًا.

ويحظى "حفتر" بدعم من الإمارات ومصر والسعودية ومرتزقة من روسيا، بينما تدعم تركيا قوات حكومة الوفاق الشرعية.