شكرا لمتابعة خبر عن مصر تتابع ملابسات مقتل عشريني على يد مواطن في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

كشفت وزارة القوى العاملة في مصر، اليوم السبت، أنها تتابع واقعة مقتل شاب مصري عشريني على يد مواطن بالمملكة.

وقالت الوزارة إن الشاب المتوفي يدعي أحمد سعيد محمد الطاهر، يعمل مندوب مبيعات في المملكة، و من مواليد 1994 من محافظة الشرقية مركز أبو حماد .

وتوفي الشاب إثر إطلاق نار عليه بسبب شجار نشب بينه وبين آخر في جدة.

وأوضح "سعفان" في بيان للوزارة إنه يتابع مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة ، التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فضلًا عن متابعة حقوقه العمالية من طرف كفيله، ومعرفة موعد دفن الجثمان طبقًا لما تسفر عنه التحقيقات بالتنسيق مع القسم القنصلي.