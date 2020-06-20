شكرا لمتابعة خبر عن خطوات يجب اتباعها حال تعثر الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات أنها تقدم كافة خدماتها إلكترونياً عبر منصتي أبشر ومقيم، مضيفة أنه عند تعثر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يتم استقبال الطلبات عبر خدمة الرسائل والطلبات بمنصة أبشر.
وأشارت إلى أنه في حال عدم التمكن من إتمام الخدمة، يتم اتباع ما يلي :
1-توثيق الملاحظة التى تعيق إتمام الخدمة
2-حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر
3-التقيد بالتعليمات الوقائية عند زيارة أحد إدارات الجوازات
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