شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك فهد يوضح طرق دفع رسوم المواقف بعد العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): جدد مطار الملك فهد الدولي تأكيده على اتباع وسائل الدفع الإلكترونية للوقاية من فيروس جدد مطار الملك فهد الدولي تأكيده على اتباع وسائل الدفع الإلكترونية للوقاية من فيروس كورونا وقال المطار عبر حسابه على "تويتر"، إنه يمكن دفع رسوم المواقف في المطار عبر تطبيق "موقف"، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

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