شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: الالتزام بالاحترازات الصحية مهم جدا لحماية من تحبون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي يعد مهم في المرحلة القادمة.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" مهم جداً في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة، الوقاية مهمة لحمايتكم ولحماية من تحبون".

يذكر أن توجيهات وزير الصحة تأتي بالتزامن مع صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من 6 صباحا غد الأحد.