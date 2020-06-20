شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أشياء يجب على الفرد التأكد منها قبل زيارة فروع "الأحوال المدنية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على عدم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد الكتروني مسبق داخل المكاتب.
وأضافت أن ذلك يأتي تطبيقًا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وشددت على المستفيدين التأكد قبل زيارة فروعها بخلوهم من أعراض الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو ضيق في التنفس، وكذلك التأكد من عدم مخالطتهم لأى مصاب بكورونا، وأن لديهم موعد إلكتروني مسبق.
كما شددت عند زيارة الفرع بأن يرتدى المستفيد الكمامة، وأن يلتزم بالتباعد الجسدي عن الآخرين بمسافة لا تقل عن مترين، متعهدة بتطبيق كافة العقوبات بحق المخالفين.
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