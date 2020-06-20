شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوثق لحظة فتحه لحقائب والده المتوفي قبل 27 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قام مواطن بتوثيق مقطع فيديو لأغراض تابعة لوالده المتوفي قبل 27 عاما.

وأكد المواطن أنه يشاهد هذه الأغراض لأول مرة، وكان من بين تلك الأغراض عبوات روائح لم تفتح.

كما عثر على تذاكر سفر، ودعوة خاصة بحفل زفاف، وسجائر، وأشرطة كاسيت، وصورة جلبها والده أثناء زيارته لمصر عام 1982.