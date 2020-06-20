شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توجه رسالة هامة بشأن "تباعد" قبل العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة الصحة رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين بشأن تطبيق تباعد قبل ساعات من العودة للحياة الطبيعية ورفع منع التجول. وجهت وزارة الصحة رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين بشأن تطبيق تباعد قبل ساعات من العودة للحياة الطبيعية ورفع منع التجول. وقالت الوزارة عبر "تويتر" : "ندعو الجميع إلى تحميل تطبيق_تباعد المعتمد من وزارة الصحة، يوفر التطبيق إمكانية التحقق في حال مخالطتك لأحد المصابين بفيروس كورونا، كما أنه يمكن المصابين من تنبيه الأشخاص الذين خالطوهم.". وللراغبين في التحميل من هنا

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