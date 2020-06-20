غدًا.. المملكة على موعد مع كسوف الشمس في ساعات الصباح

تشهد المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية، غدًا الأحد، كسوف الشمس الذي يمكن للمواطنين مشاهدته بوضوح في عدد من مناطق المملكة خلال ساعات الصباح.

ووفقًا للدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، فإن موعد كسوف الشمس سيكون اعتبارًا من الساعة 7:20 صباحًا تقريبًا، ويستمر حتى 9:40 صباحًا.

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط واحد، وبالتحديد عندما يكون القمر بين الأرض والشمس. وهذا لا يكون إلا في نهاية الشهر القمري أي وقت المحاق، أو عندما يكون القمر في العقدة الصاعدة أو النازلة، كما أن المرحلة التي تلي مرحلة المحاق أو الكسوف ببضع ساعات هي مرحلة ولادة الهلال الجديد (هلال غرة الشهر).

ويستطيع المواطنون مشاهدة الكسوف الحلقي للشمس في أقصى جنوب المملكة، كما سيشاهَد في اليمن وعمان. وفي إفريقيا سيشاهَد في خمس دول (الكونغو، وإفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا). وفي آسيا سيشاهد في 4 دول؛ هي: (باكستان، والهند، والصين، وتايوان) ثم ينتهي في المحيط الهادئ.