وزير الصحة يُشدّد على الالتزام بالاحترازات الصحية في المرحلة القادمة.. ويوجه رسالة بشأن هذه الفئة

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخاصة تغطية الفم والأنف، مع التباعد الاجتماعي.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الربيعة: مهم جدًّا في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخصّ تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

الوقاية مهمة لحمايتكم ولحماية من تحبون.