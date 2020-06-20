«توكلنا» يُعلن الاستمرار في تزويد المواطنين بآخر تعليمات الصحة لمواجهة «كورونا»

أكد تطبيق وزارة الصحة «توكلنا»، الاستمرار في تزويد المستفيدين بالإرشادات وآخر مستجدات فيروس «كورونا»، حتى بعد عودة الحياة لطبيعتها غدًا الأحد.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال: لنعود بحذر.. احرص على تحميل تطبيق «توكلنا»؛ لمواصلة الجهود المبذولة لاحتواء جائحة فيروس «كورونا».

وأوضح «توكلنا»، أنه «من خلال التطبيق، سيتم تزويدك بالإرشادات والتوجيهات وآخر المستجدات حيال التنبيهات الصحية والتعليمات الجديدة لمواجهة الوباء».