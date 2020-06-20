بعد عودة الحياة لطبيعتها الأحد..
أكد تطبيق وزارة الصحة «توكلنا»، الاستمرار في تزويد المستفيدين بالإرشادات وآخر مستجدات فيروس «كورونا»، حتى بعد عودة الحياة لطبيعتها غدًا الأحد.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال: لنعود بحذر.. احرص على تحميل تطبيق «توكلنا»؛ لمواصلة الجهود المبذولة لاحتواء جائحة فيروس «كورونا».
وأوضح «توكلنا»، أنه «من خلال التطبيق، سيتم تزويدك بالإرشادات والتوجيهات وآخر المستجدات حيال التنبيهات الصحية والتعليمات الجديدة لمواجهة الوباء».
كانت هذه تفاصيل خبر «توكلنا» يُعلن الاستمرار في تزويد المواطنين بآخر تعليمات الصحة لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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