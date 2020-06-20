إنفوجراف.. 10 ضوابط جديدة للصلاة بالمساجد مع عودة الحياة إلى طبيعتها بالمملكة

منها رفع المصاحف وتعليق الدروس وحلقات التحفيظ
حدَّدت أمانة جدة، اليوم السبت، 10 إجراءات احترازية في المساجد لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المصلين؛ وذلك مع عودة الحياة إلى طبيعتها بجميع أرجاء المملكة.
ولفتت الأمانة إلى فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق، مشيرةً إلى أن مدة الانتظار بين الأذان والإقامة هي 10 دقائق، مع فتح النوافذ والأبواب خلال الفترة من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.
وأكدت الأمانة رفع المصاحف والكتب مؤقتًا من المساجد، مع ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، والإبقاء على تعليق الدروس والبرامج والمحاضرات وحلقات التحفيظ، مع إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات وغيرهما من طيب أو سواك.
ومن الإجراءات أيضًا، ترك مسافة مترين بين كل مُصلٍّ وآخر.
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