جوامع ومساجد مكة وجدة تفتح أبوابها لاستقبال المصلين.. غدًا الأحد

أنهت وزارة الشئون الإسلامية، تعقيم وتجهيز جوامع ومساجد مدينتي مكة المكرمة وجدة؛ لاستقبال المصلين يوم غدٍ الأحد، وذلك بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، مع تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية المعمول بها للحدّ من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، والتصدّي له.

وقد تمت إجراءات تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد من خلال مؤسسات الصيانة المعتمدة، بالشراكة والتعاون مع أمانة العاصمة المقدَّسة، وشملت عمليات التعقيم ساحات ومداخل المساجد والجوامع، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، إلى جانب الانتهاء من وضع علامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

وتضمنت الإجراءات أيضَا، عدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة جميع الجوامع والمساجد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

وأشار الخامري، إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.

Advertisements

وأكد الخامري، توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على الاستمرار في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيمًا وتعقيمًا؛ منعًا لانتشار أي عدوى بين المصلين.

اقرأ أيضًا:

فيديو.. المطلق: يجوز لجار المسجد الصلاة في البيت خوفًا من كورونا

بالفيديو.. المطلق: تغطية الأنف والفم «مستحب» في الصلاة بسبب كورونا

«الشؤون الإسلامية»: الصلاة فوق أسطح المساجد غير مسموح بها.. وتتوعد المخالفين

الداخلية: رفع منع التجوّل بشكل كامل بجميع المناطق ابتداءً من الساعة 6 صباحًا من يوم غد