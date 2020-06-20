وفاة موظف بشركة الكهرباء صعقًا في الباحة ‎

أثناء قيامه بعمله..
لقي موظف بشركة الكهرباء في المخواة مصرعه اليوم السبت، نتيجة صعق كهربائي أثناء قيامه بعمله.
صرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، أن فرق الهلال الأحمر باشرت بلاغًا في تمام الساعه 17:20 عن تعرُّض أحد موظفي شركة الكهرباء بالمخواة لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية؛ ما تسبب في مصرعه.
وأشار الزهراني، إلى أنه تم الكشف عليه عن طريق فرق الهلال الأحمر واتضح أنه قد فارق الحياة.
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